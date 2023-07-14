Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В селе Новоселки Рыбновского района пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Малина». Хедлайнером мероприятия станет Хабиб, исполнитель хита «Ягода малинка».
В цирке завершатся гастроли заслуженного артиста России Гии Эрадзе и его программы «Пять континентов».
На трассе автоспортивного комплекса «Атрон» пройдут всероссийские соревнования по картингу «Кубок Губернатора».
В Торговом городке пройдут мероприятия фестиваля архитектуры и фотографии «Лицо города Р.», а в ЦПКиО — «Лето в парке».
В ТРЦ «М5 Молл» пройдет детский праздник, на котором дети познакомятся с одной из самых любимых игрушек — в гости на детскую субботу к ребятам придет мягкий и пушистый Гусь-обнимусь.
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