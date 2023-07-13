В России предложили запретить уклонистам пользоваться Госуслугами и посещать МФЦ
В России предложили запретить уклонистам пользоваться Госуслугами и посещать МФЦ. Об этом пишет URA.ru.
Такое предложение выдвинул профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов. Он считает, что такой шаг может помочь оказать воспитательное действие на уклонистов и заставить их явиться в военкомат.
«Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат», — заявил Рожнов.
Ранее в России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам управлять транспортом.