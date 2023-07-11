В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам управлять транспортом

В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам управлять транспортом. Об этом сообщило РИА Новости .

Документ появился на портале правовой информации.

«При поступлении сведений о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — указано в приказе.

Как сообщал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, у уклонистов не будет возможности сдать экзамены на права, поскольку им заблокируют оказание многих услуг.

По закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин должен прийти в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. Иначе он, в частности, потеряет право управлять транспортом или ставить его на учет.

Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.