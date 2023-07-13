Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
15°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
17°
ЦБ USD 90.63 0.13 13/07
ЦБ EUR 99.89 0.21 13/07
Нал. USD 88 / 91.1 13/07 15:50
Нал. EUR 97.55 / 99.94 13/07 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
2 012
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
7 121
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
11 991
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
11 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанка открыла нейромузей «Шевели мозгами»

Рязанка Инна Самохвалова стала победительницей конкурса бизнес-проектов в программе «Мама-предприниматель» в 2021 году. Она получила грант в 100 тыс. рублей на реализацию интерактивного нейромузея.

Открыть музей удалось только в феврале 2023 года, после участия в программе поддержки социального предпринимательства в центре «Мой бизнес». Там Инна прошла курсы, успешно защитилась и выиграла грант на 500 тыс. рублей. На эту сумму она приобрела дополнительное оборудование для своего проекта.

В музее есть уникальные деревянные нейротренажеры — для проверки гибкости мышления. Там можно «силой мысли» двигать предметы, укротить «пьяный велосипед», а также примерить очки, которые переворачивают картинку вверх тормашками. В тренировке мозга могут поучаствовать и взрослые, причем, по словам Инны, у детей задачки получается выполнять лучше. У родителей не такой пластичный мозг, как у их детей.

«У меня есть медицинское и психологическое образование, а также 15-летний стаж в психологии. 7 лет я изучала детскую нейропсихологию. Знаете, мне всегда хотелось показать, что занятия могут быть нескучными, что есть возможность использовать развлекательный формат, чтобы ребенок получил действительно полезную информацию о работе своего мозга и впоследствии мог применить ее в жизни», — отмечает Инна Самохвалова.

В этом году в Рязани вновь стартовал проект «Мама-предприниматель».

Справка:

Проект «Мама — предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания, необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.