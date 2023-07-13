Рязанка открыла нейромузей «Шевели мозгами»

Рязанка Инна Самохвалова стала победительницей конкурса бизнес-проектов в программе «Мама-предприниматель» в 2021 году. Она получила грант в 100 тыс. рублей на реализацию интерактивного нейромузея.

Открыть музей удалось только в феврале 2023 года, после участия в программе поддержки социального предпринимательства в центре «Мой бизнес». Там Инна прошла курсы, успешно защитилась и выиграла грант на 500 тыс. рублей. На эту сумму она приобрела дополнительное оборудование для своего проекта.

В музее есть уникальные деревянные нейротренажеры — для проверки гибкости мышления. Там можно «силой мысли» двигать предметы, укротить «пьяный велосипед», а также примерить очки, которые переворачивают картинку вверх тормашками. В тренировке мозга могут поучаствовать и взрослые, причем, по словам Инны, у детей задачки получается выполнять лучше. У родителей не такой пластичный мозг, как у их детей.

«У меня есть медицинское и психологическое образование, а также 15-летний стаж в психологии. 7 лет я изучала детскую нейропсихологию. Знаете, мне всегда хотелось показать, что занятия могут быть нескучными, что есть возможность использовать развлекательный формат, чтобы ребенок получил действительно полезную информацию о работе своего мозга и впоследствии мог применить ее в жизни», — отмечает Инна Самохвалова.

В этом году в Рязани вновь стартовал проект « Мама-предприниматель ».

Справка:

Проект «Мама — предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания, необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.