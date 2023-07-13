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Путин рассказал, как находит решения сложных вопросов

Глава государства Владимир Путин рассказал участникам Форума будущих технологий, как он находит решения сложных вопросов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

"Когда спрашивают «как вы додумались до чего-то конкретного?», ответ очень простой — потому что я думаю все время об этом. Постоянно. Днем и ночью. Я засыпаю — и думаю об этом, просыпаюсь — думаю. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно", — заявил Путин.

Также он отметил, что такие люди, как участники форума, которые живут своим делом — счастливчики.