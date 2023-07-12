В Старожиловском районе капитально отремонтируют дорогу «Соболево-Большие Поляны»

Губернатор Павел Малков 12 июля посетил Старожиловский район, где обсудил с общественностью вопросы дальнейшего развития муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи Малков поручил сделать капремонт дороги «Соболево-Большие Поляны». Выполнять его будут в несколько этапов за счет областного бюджета. Первый этап начнется в 2024 году.

Кроме этого, сейчас власти прорабатывают вопрос строительства в 2024 году новых ФАПов в селах Большие Поляны и Чернобаево. Реализовывать проекты планируется за счет экономии средств по торгам.

«Старожиловский район не стоит на месте, он развивается. Здесь есть все возможности для того, чтобы эта территория стала комфортной для жизни. Регион всегда готов поддерживать любые инициативы в этом направлении. Будем действовать вместе», — сказал Малков.

Губернатор также посетил ряд объектов, в числе которых — ООО «АГ-ТЕХ». Компания выпускает автохимию и автокосметику. В планах расширение действующего производства аэрозольной химии для автомобилей. На ПМЭФ-2023 между Корпорацией развития области и ООО «АГ-ТЕХ» заключено соглашение о запуске нового большого предприятия в индустриальном парке «Рязанский». Будет создано 90 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется на 2026 год.

«Очень профессиональный бизнес. Работают недолго, но уже очень активно развивают свою линейку продукции. С нашей стороны во всем поможем, в том числе в отношении индустриального парка и возведения там нового предприятия. Уже сейчас они заходят в проектирование и в следующем году начнут стройку. Работа таких компаний — это серьезный вклад в развитие экономики региона. Сразу был взят правильный курс на полную прозрачность, уплату налогов, взаимодействие с органами местного самоуправления. Социально ответственный, честный, открытый и очень эффективный бизнес», — заявил Малков.

Также глава региона осмотрел здание, в котором ранее располагался военный комиссариат. Оно уже пять лет пустует и начало разрушаться. Павел Малков дал поручение проработать вопрос перевода комплекса в муниципальную собственность для дальнейшего приведения в порядок и использования.