В Рязани официальный дилер Lada «Димар-Викинги» презентует обновленную серию Lada Vesta

В Рязани официальный дилер Lada Димар-Викинги презентует обновленную серию автомобилей Lada Vesta. Мероприятие состоится в воскресенье, 16 июля, в 12:00.

«Эту презентацию мы хотим сделать особенной во всех отношениях, ведь и автомобиль мы представляем особенный! Lada Vesta — вы ее знаете, но не узнаете!», — написали организаторы.

Отмечается, что автомобиль представлен в четырех вариантах: седан, Cross, SW и SW Cross.

В презентации Lada Vesta примут участие дуэт ведущих Андрей Иванцов и Роман Потапов, кавер-группа YurBand. Зрителей ждут мастер-классы и фуршет. Для детей организуют специальную зону.

Официальным дилером Lada является «Димар-Викинги» по адресу: Рязань, Московское шоссе, дом № 65Г. Телефон: +7 (4912) 777-335.

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