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G7 приняла декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности

Страны G7 приняли декларацию о дальнейшей поддержке Украины и ее безопасности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Страны Большой семерки обещали обеспечить Украину современным вооружением «на земле, в воде и в воздухе».

Отмечается, что приоритет Киеву отдадут средствам ПВО, боевой авиации, дальнобойному вооружению и артиллерии.

Кроме этого, G7 обещает обучать и готовить украинских военных.

Украина в свою очередь обязуется провести реформы в области борьбы с коррупцией и госуправления, а также усилить гражданский контроль за военной сферой.