G7 приняла декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности
Страны G7 приняли декларацию о дальнейшей поддержке Украины и ее безопасности. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Страны Большой семерки обещали обеспечить Украину современным вооружением «на земле, в воде и в воздухе».
Отмечается, что приоритет Киеву отдадут средствам ПВО, боевой авиации, дальнобойному вооружению и артиллерии.
Кроме этого, G7 обещает обучать и готовить украинских военных.
Украина в свою очередь обязуется провести реформы в области борьбы с коррупцией и госуправления, а также усилить гражданский контроль за военной сферой.