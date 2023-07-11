Ромодин: работы по нанесению разметок и замене дорожных знаков продолжаются

Во вторник, 11 июля, на заседании правительства замглавы администрации Михаил Ромодин сообщил, что работы по нанесению разметок и замене дорожных знаков в городе продолжаются.

Рязанка пожаловалась на то, что в городе плачевная обстановка с дорожными знаками, которые в большинстве случаев расположены в кустах или в листве деревьев, и разметкой, которой нет. Михаил Ромодин отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по замене знаков и нанесению разметок.

«Уже около 500 аварийных знаков заменено. Также создано звено по опиловки деревьев, там где они закрывают знаки. Совместно с сотрудниками ГИБДД определена приоритетность этих работ. По дорожной разметке на сегодняшний день на 28 участках дорог, которые находятся в ремонте разметка будет нанесена. Также в торгах сейчас находится контракт на нанесение разметки на 25 участках, в основном это магистральные дороги. Остается проблемный вопрос с 80 участками дорог, где по гарантийным обязательствам подрядчики должны устранить дефекты», — отметил Ромодин.

Кроме того, замглавы добавил, что к 1 сентября около всех соцобъектов поставят дорожные знаки, проведут опиловку и нанесут разметку.