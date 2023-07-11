Норвегия выделит 240 миллионов долларов на военную поддержку Украины

Норвегия выделит дополнительные 240 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на премьера-министра страны Йонаса Гар Стере.

«Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда норвежских крон до общей суммы 10 миллиарда норвежских крон (около 950 миллионов долларов — ред.) на 2023 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Осло направит Киеву около 30 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО.

«Это является четким свидетельством нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ и будет способствовать сближению Украины с Североатлантическим союзом», — приводит РИА Новости слова Стере.