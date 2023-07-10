ВСУ обстреляли минами Курскую область
Курскую область 10 июля обстреляли ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Массивная атака началась в восемь утра. Три мины калибра 120 мм атаковали машинный двор сельскохозяйственного комплекса «Победа» в Елизаветовке Глушковского района (километр от границы). Спустя два часа в само село прилетели три мины калибра 122 мм.
Через некоторое время в одиннадцатом часу пять снарядов калибра 82 мм прилетели в хутор Заря Глушковского района (50 метров от границы). Еще через два часа ВСУ направили две мины такого же калибра в деревню Сергеевка Глушковского района (километр от границы).
Пострадавших и разрушений нет.