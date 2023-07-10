В Рязани 11 июля отключат холодную воду на нескольких улицах
В Рязани 11 июля отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.
С 22:00 11 июля до 8:00 12 июля ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Дружная, дома № 11 корпус 2, № 11, № 11а, № 11б, № 13, № 13б (д/сад № 152), № 14, № 16 корпус 1 (Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина), № 16, № 2/14 (ДШИ № 3), № 2а (СК «Химик»), № 3, № 35г (СК «Химик»), № 5 (СК «Химик»), № 7;
- улица Качевская, дома № 15 корпус 1, № 15 корпус 2, № 16/1, № 18, № 18а, № 20, № 22, № 22а, № 24/2, № 26/1, № 26, № 30, № 32, № 34 корпус 1, № 34 корпус 2, № 34 корпус 3, № 34 корпус 4, № 34 корпус 5, № 34, № 36 корпус 1, № 36;
- улица Качевские Дворики, дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
- поселок Качево, дома с № 1 по № 53, с № 6а по № 56;
- поселок Мордасово, дома с № 1 по № 71, с № 2 по № 76;
- улица Поселковая, дома № 13, № 14, № 14а, № 1а, № 3, № 3а, № 4, № 5 корпус 1 (Н1) (городская поликлиника № 12), № 5 корпус 1, № 5, № 6 (Н1) (городская поликлиника № 12), № 6 (ДШИ № 3), № 7, № 7а (городская поликлиника № 12), № 8;
- улица Предзаводская, дома № 1/11, № 1, № 10 корпус 1, № 10а, № 12/9, № 12, № 13 (д/сад № 152), № 15 (школа № 49), № 1а, № 2/9, № 2, № 4/10, № 4, № 6а, № 7 (библиотека-филиал № 10, № 7, № 8);
- Ряжское шоссе, дома № 20 (территория завода Химволокно — организации), № 20 строение 3 (АГЗС), № 20з (организация);
- район Строитель, дома № 7, № 7а (организации).