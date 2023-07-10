Минобороны: Киев пытался ударить по объектам в трех российских регионах

В Минобороны заявили об неудачных попытках Киева ударить по объектам в трех регионах ракетами C-200. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Украинские войска пытались ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

Средства ПВО России уничтожили две ракеты С-200. Еще две таких ракеты отклонили средства РЭБ.

Об уничтожении ракет доложили начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову. Генерал армии поставил задачу выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и планировать их упреждающее огневое поражение.