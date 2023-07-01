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В Карелии перевернулся автобус с туристами
В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. Об этом в субботу, 1 июля, в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. Об этом в субботу, 1 июля, в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Сообщается о четырех пострадавших, их осмотрели медики.

По данным регионального МВД, ДТП произошло около 14:00, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся.

Двое пострадавших доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Выясняются подробности аварии.