В Карелии перевернулся автобус с туристами
В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. Об этом в субботу, 1 июля, в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. Об этом в субботу, 1 июля, в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Сообщается о четырех пострадавших, их осмотрели медики.
По данным регионального МВД, ДТП произошло около 14:00, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся.
Двое пострадавших доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Выясняются подробности аварии.