В Госдуме предложили просвещать детей о жесте с просьбой о помощи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил придать федеральный статус жесту, взывающему о помощи, который подала девочка в эфире Первого канала. Чернышов предложил рассказывать о нем в социальной рекламе и включить в образовательную программу, сообщает
Подготовлено соответствующее обращение к министру просвещения Сергею Кравцову.
Ранее на Первом канале вышел сюжет, в котором супруги в разводе борются за их четырехлетнего сына. В кадре заметили
СПЧ обратится к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения ситуации в семье.
«"Сигнал Вероники» — именно так я предлагаю назвать этот жест помощи — должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", — прокомментировал Чернышов.
Он добавил, что этот жест поможет спасти ребенка как в случае семейного насилия, так и при других преступлениях.