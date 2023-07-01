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В Госдуме предложили просвещать детей о жесте с просьбой о помощи
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил придать федеральный статус жесту, взывающему о помощи, который подала девочка в эфире Первого канала.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил придать федеральный статус жесту, взывающему о помощи, который подала девочка в эфире Первого канала. Чернышов предложил рассказывать о нем в социальной рекламе и включить в образовательную программу, сообщает РИА Новости.

Подготовлено соответствующее обращение к министру просвещения Сергею Кравцову.

Ранее на Первом канале вышел сюжет, в котором супруги в разводе борются за их четырехлетнего сына. В кадре заметили жест старшей дочери: она подняла руку за спиной своей сестры, прижала большой палец к ладони и согнула его несколько раз, что считается международным сигналом о помощи.

СПЧ обратится к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения ситуации в семье.

«"Сигнал Вероники» — именно так я предлагаю назвать этот жест помощи — должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", — прокомментировал Чернышов.

Он добавил, что этот жест поможет спасти ребенка как в случае семейного насилия, так и при других преступлениях.