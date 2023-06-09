В Ряжске при столкновении мопеда с автомобилем пострадал подросток
В Ряжске при столкновении мопеда с автомобилем пострадал подросток. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в четверг, 8 июня, примерно в 13:09, около дома № 29 по улице Карла Маркса.
По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде Vortex не предоставил преимущество проезда и столкнулся с автомобилем Renault Master, за рулем которого был 45-летний липчанин. Отмечается, что у мопедиста не было прав.
В результате происшествия подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.