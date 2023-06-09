В Рязанской области простились с погибшим в СВО Михаилом Амелиным
В Рязанской области похоронили погибшего в СВО старшину 2 статьи Михаила Амелина. Об этом 9 июня сообщила
Амелин был военнослужащим войсковой части 54685. Проводить его в последний путь пришли представители регионального правительства, администрации Шиловского района, рязанского военного гарнизона, общественных организаций, рязанской Епархии, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.