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Рязанка пожаловалась на отношение врачей перинатального центра

Рязанка пожаловалась на отношение врачей перинатального центра. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

Девушка рассказала, что 8 июня она легла в перинатальный центр по направлению.

«Когда ложилась отношение было отвратительное с самого начала. Одного человека принимали в приемном покое 40 минут. Пока сидишь в очереди, успеешь родить. Потом с горем пополам нашли палату. Однако, зайдя в палату, мне девушка сказала подождать в коридоре, так как ее еще не выписали, чтобы я легла на ее место. И это было только начало», — подчеркнула рязанка.

По словам беременной, чтобы сделать КТГ в этот день, нужно занять очередь в 8-9 утра, так как некоторые аппараты старые и не работают.

«Отношение вообще ужасное, когда я предложила отказаться от госпитализации, мне сказали, что это детский сад. Хотя показаний, чтобы я лежала, не было. 9 июня я настояла на отказе от госпитализации и до них дошло, что меня можно отпустить домой. В приемный покой я спускалась одна и несла две огромные сумки сама. Попросила взять у мужа одежду, чтобы переодеться, но и это не разрешили. Сказали идти в чем есть, в одной ночнушке», — поделилась девушка.

Кроме того, рязанка отметила, что девушкам, которые поступили в перинатальный центр в понедельник, 5 июня, сделали УЗИ только 8 июня. А также, со слов беременной, никаких процедур и осмотров не проводилось.

Также девушка попросила обратить внимание на ситуацию губернатора региона Павла Малкова.