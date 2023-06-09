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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-12 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 10 по 12 июня в Рязани пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Для жителей и гостей города запланирована обширная развлекательная и образовательная программа.

В рязанском кремле пройдет ежегодный фестиваль «Кремлевские вечера». В 2023 году он посвящен 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова.

Музыкальный театр представит премьеру — символ-оперу «Александр Невский». Либретто — Вячеслав Лопухов, соавтор — Анна Снежная.

В рязанском цирке стартует новое шоу «Пять континентов». На манеже выступят более 100 артистов, а также разнообразные животные. В программе будут представлены все цирковые жанры.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдут открытые соревнования по автозвуку «Три струны», а также начнет работу интерактивная семейная выставка «Нашествие динозавров».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».