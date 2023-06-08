В Рязанском районе подросток на мопеде столкнулся с легковушкой
В Рязанском районе подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД,
Инцидент произошел 7 июня, примерно в 17:30, в селе Тюшево. По предварительной информации, 14-летний подросток, управляя мопедом MotoLand, не имея права управления, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Lifan под управлением 48-летней рязанки.
В результате происшествия водитель и 11-летний пассажир мопеда получили травмы. Им оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.