В рязанских исправительных учреждениях начались выпускные экзамены

В рязанских исправительных учреждениях начались выпускные экзамены. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

В 2023 году итоговую аттестацию в исправительных учреждениях итоговую аттестацию проходят более 40 осужденных. Они сдают русский, математику. Для выпускников девятых классов проходят экзамены по выбору. В 2023 году это физика и общество.

В ИК-2 трое осужденных ждут результатов ОГЭ, еще семь человек сдавали ЕГЭ. Один осужденный планирует заочно поступить в ВУЗ на экономический факультет. Всего в учебно-консультационном пункте при колонии среднее образование получают более 80 отбывающих наказание.

В ИК-1 в Милославском районе восемь осужденных сдают экзамены за девятый класс и столько же — за одиннадцатый.

Осужденные старше 30 лет получают школьное образование по желанию. Таких среди учеников — больше 30%.