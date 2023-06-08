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В Рязани полицейские помогли женщине спуститься с балкона 16 этажа

В Рязани полицейские помогли спуститься 40-летней женщине, которая стояла на краю балкона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Рязанцы позвонили в полицию и рассказали, что на Михайловском шоссе на краю балкона 16 этажа стоит женщина.

Полицейские вместе с сотрудником пожарно-спасательной части вытащили женщину с края балкона. Ее отвезли в больницу.

Выяснилось, что у 40-летней рязанки серьезные проблемы со здоровьем.

Женщине помогли спуститься заместитель начальника отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани подполковник полиции Артем Зайцев, заместитель начальника подразделения уголовного розыска этого же отдела майор полиции Дмитрий Мирохин и сотрудник Пожарно-спасательной части № 2 Октябрьского округа города Рязани Владимир Лазуткин.

Напомним, что в среду, 7 июня, девушка перебралась через перила балкона.