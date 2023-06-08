В Ростовской области женщина размещала порнографические ролики с участием малолетней дочери

В Ростовской области женщина размещала порнографические ролики с участием малолетней дочери. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Речь идет об 37-летней жительнице Каменска-Шахтинского.

По информации следствия, женщина, используя мобильный телефон с доступом в интернет, неоднократно размещала на одной из стриминговых платформ порнографические материалы с участием дочери, 2013 года рождения.

По месту жительства женщины провели обыск. В ходе него следователи изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений.

На данный момент обвиняемую задержали, ее допросил следователь. Свою вину она полностью признала и сказала, что совершала незаконные действия ради заработка. Ее заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.