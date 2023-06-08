В Курске школьник чуть не умер после употребления энергетического напитка

В Курске 12-летний школьник чуть не умер после употребления энергетического напитка. Об этом сообщила Readovka.

Мать отправила своего сына в магазин за молоком. Однако мальчик купил банку энергетика. По пути домой он выпил напиток и вместе с тем курил электронную сигарету.

Через несколько часов у него онемели конечности, он начал терять сознание. Пострадавшего мальчика госпитализировали, а в больнице у него случился второй приступ.

При этом неизвестно, какой именно компонент энергетика спровоцировал такое поведение организма мальчика. Однако известно, что в составе напитка есть немного экстракта дамианы, повышающего либидо.