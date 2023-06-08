Путину сообщили об остановке накануне наступления украинских войск
Президент России Владимир Путин получил информацию по обстановке накануне наступления Киева и утром по результатам боя. Об этом сообщило
Данные передал командующий группировкой ВС России на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
По его словам, Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил обстановку на запорожском направлении. В четверг, 8 июня, утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о результатах ночного боя.