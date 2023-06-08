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На двух улицах центра Рязани вечером 8 июня отключат холодную воду

На двух улицах центра Рязани вечером в четверг, 8 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 19:00 до 7:00 пятницы, 9 июня, ресурса не будет в домах:

  • улица Вокзальная, дома №№ 6 («Атлас центр»), 20 (офисное здание, автомойка), 11 (офисное здание), 15 (офисное здание);
  • Первомайский проспект, дом № 54 (конгресс-отель «Амакс»).

Снизят подачу холодной воды по адресам:

  • улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 7а (ЦТП);
  • Первомайский проспект, дома №№ 58, 60 корпус 1, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2.

Техническую воду будут подвозить по адресу: улица Вокзальная, дом № 11, с 19:30 до 24:00.

Как пишет издание «Рязанские ведомости», причина отключения воды — авария в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту.