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Baza: 50-летний сопровождающий в лагере «Артек» домогался до девочки

Сопровождающего детей в детском лагере «Артек» подозревают в развратных действиях. Об этом 8 июня сообщает Baza.

Мать 15-летней девочки написала заявление на 50-летнего мужчину, который был сопровождающим детей в «Артеке».

По словам подростка, мужчина 29 мая приставал к девочке в кафе и автобусе по пути следования из Симферополя в «Артек».

По данным медиа, сопровождающий уже признался в содеянном и оформил явку с повинной. Правоохранители готовятся возбудить в отношении него уголовное дело.