Устроившему стрельбу в МФЦ «Рязанский» назначили принудительное лечение
Москвичу Сергею Глазову, который в декабре 2021 года устроил стрельбу в многофункциональном центре «Рязанский», назначили принудительное лечение. Такое решение принял столичный городской суд, сообщает Life.
«Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — сообщает медиа.
Напомним, что мужчина открыл огонь после просьбы охранника надеть маску. В ответ на это выстрелил и убил администратора и охранника, ранил троих взрослых и десятилетнюю девочку.