Погорельцам из Рязанской области выплатили 24 млн рублей после пожаров

«Росгосстрах» выплатил десятки миллионов рублей жителям, дома которых пострадали от пожара. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Май 2023 года в ряде регионов выдался в прямом смысле слова горящим. В начале месяца в стране было зафиксировано более 100 очагов ландшафтных пожаров на площади более чем 56 тысяч гектаров. Как сообщил в докладе президенту глава МЧС Александр Куренков, только в трех регионах, наиболее пострадавших от пожаров (Курганская, Свердловская и Тюменская области) сгорело больше 6000 строений, включая 802 жилых дома.

Сегодня почти все владельцы жилья, которые застраховали дома в «Росгосстрахе», уже получили в полном объеме полагающееся им возмещение, сообщила пресс-служба компании. Общий объем выплат от страховой фирмы в трех областях превысил 60 млн рублей, больше половины пришлось на Курганскую область, где в «Росгосстрахе» было застраховано 70 сгоревших строений.

Рязанскую область большой огонь не затронул, но пожары, как и везде, остаются главной угрозой для жилья в частном секторе. Огонь зачастую уничтожает строение целиком, поэтому и размер ущерба обычно гораздо больше, чем при подтоплениях, ураганных ветрах и других неблагоприятных событиях. Так, в прошлом году филиал «Росгосстраха» в Рязанской области выплатил своим клиентам в регионе за поврежденное жилье и имущество почти 32 млн рублей, и три четверти этой суммы пришлось на погорельцев.

«В этом году пропорции сохраняются. В первом квартале 77% возмещения ущерба по договорам страхования имущества жителей нашей области выплачено по страховым случаям, связанным с пожарами», — отмечает директор Рязанского филиала компании Ирина Митрошина.

По словам Ирины Митрошиной, самая крупная выплата в этом году составила 2,3 млн рублей. Ее получила семья из Рыбновского района — при эксплуатации газового оборудования загорелись легковоспламеняемые материалы, затем огонь перекинулся на само строение.

Чтобы помочь своим клиентам получить деньги на счет оперативно, страховщики появляются на пепелище сразу после спасателей — помогают клиентам оформить заявление на выплату, проводят оценку повреждений.

«Накопленный у нас за более чем 100 лет работы опыт позволяет в считанные дни урегулировать даже масштабные страховые события. Мы понимаем, что людям после пожаров срочно требуется поддержка. Наша компания, заключая договор с человеком, брала на себя обязательства — обеспечить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных событий. Этого ждут от нас клиенты, которые хотят быстрее вернуться к нормальной жизни, по которой прошел большой огонь», — рассказал директор Департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов.

Как отметила директор Рязанского филиала «Росгосстраха», компания сегодня занимает лидирующие позиции в области по имущественному страхованию граждан, по итогам 2022 года его доля на страховом рынке по этому направлению составляла почти 50%.

«Все больше жителей области осознают важность страхования своей недвижимости. Только в первом квартале этого свою страховую защиту доверили нам около 8,5 тысяч собственников жилья в Рязанской области», — говорит Ирина Митрошина.