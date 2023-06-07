Депутаты рязанской гордумы обсудили изменения в структуре администрации

Депутаты рязанской гордумы рассмотрели изменения в структуре администрации. Обсуждение проходило в среду, 7 июня, на комитете по развитию местного самоуправления с исполняющим обязанности мэра Виталием Артемовым.

Врио главы горадминистрации предложил подчинить себе: четырех заместителей напрямую, правовое управление, финансово-казначейское управление, отдел специальной документации, мобилизационный отдел, контрольно-аналитическое управление, отдел по связям со СМИ. Кроме того, первому заместителю главы предложили отдать управления градостроительства и архитектуры, капстроительства и земельных ресурсов и имущественных отношений.

То есть у двух заместителей главы Михаила Ромодина и Надежды Штевниной изменений не произошло. Олегу Федину теперь подчиняется только управление экономики и цифрового развития, а Алексею Пустовалову — аппарат администрации.

Виталий Артемов объяснил депутатам, для чего нужны эти изменения.

«Я считаю, что финансовые и правовые отделы и управления должны непосредственно подчиняться главе администрации. Изменения помогут улучшить качество работы и бюджет, так как вы знаете, что по исполнению бюджета за первый квартал есть большая задолженность по оплате аренды и имущества», — подчеркнул Артемов.

Депутат Алексей Захаров добавил, что рад тому, что к его словам прислушались и хотя бы часть функционала убрали у заместителя главы, который занимался финансами, оставив управление экономики и цифрового развития. Решение об изменении структуры будет принято на заседании гордумы.