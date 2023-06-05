«Зеленый сад» провел для жителей Борок детский праздник

В воскресенье, 4 июня, в поселке Шпалозавод прошел праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Его организовала строительная компания «Зеленый сад». Площадкой выбрали место неподалеку от поселков Борки и Шпалозавод — возле причальной стены, где находится берег Борковского затона и Луковский лес. Гости на личных автомобилях доезжали от центра города до места проведения праздника за десять минут.

В будущем площадка может стать новым туристическим объектом Рязани. «Зеленый сад» планирует превратить ее в современную набережную с общедоступным пляжем, пристанью, гостиницей, кафе.

Сейчас погулять на берег реки в Борки никто из рязанцев не ездит: набережной нет, отсутствуют нормальные дороги, а место запущено. Для проведения праздника его огородили, выровняли песком, а для гостей от администрации бывшего шпалозавода пустили автобус, который доставлял всех желающих на берег и обратно.

Гостей встречали аниматоры. Взяв бесплатный подарок от организаторов — сахарную вату, молочный коктейль и мороженное, посетители участвовали в конкурсах и мастер-классах. На территории работала фотобудка и мастера аквагрима.

Особый восторг у детей вызвали ростовые куклы зайца и медведя, с которыми они фотографировались и танцевали.

Жители Борок рассказали, что на городские мероприятия выбираются редко, а праздников по соседству с ними раньше не проводили. Формат им пришелся по душе.

«Узнала о мероприятии от соседки, решили пойти всей семьей. У меня много ребятишек, поэтому каждый нашел занятие в этот день по душе. Очень понравилась организация и что нам решили сделать приятное. Тяжело выбираться куда-то далеко целой семьей, а тут все рядом, очень удобно. Этот праздник для нас станет одним из запоминающихся», — сообщила многодетная мать.

Жительница Борок Александра Синица пришла на праздник вместе с внуком. По ее словам, во время летних каникул детям хочется развлечься, поэтому встреча с аниматорами — целое событие.

«Почаще бы такие праздники проводили. Тут даже угощения есть, я себе взяла сахарную вату, решила вспомнить молодость», — поделилась она.

Праздник рядом с поселками взрослые жители восприняли как повод отдохнуть и пообщаться с соседями.

«Мои внуки далеко живут, не смогли приехать. Но я решила с подругами прийти сюда. Пусть мы не участвуем в конкурсах, но приятно посмотреть, как радуются дети, да и атмосфера тут хорошая, красивое и живописное место, музыка, смех. Хочется, чтобы такие мероприятия ещё проводились. Спасибо „Зеленому саду“ за приятный вечер и за их труды, ведь помимо праздника они проводят жителям поселка газ в дома, сделали освещение, еще планируют многое благоустроить», — отметила Дина Кравченко.

Приехали на праздник в Борки и жители из других районов Рязани. Корреспонденту они рассказали, что в социальных сетях «Зеленого сада» часто появляются объявления о проведении праздников, куда можно прийти всем желающим. «Мой ребенок всегда остается в восторге», — подчеркнула она.

В конце мероприятия, победителей конкурсов ждали призы, среди них главный — велосипед.

Напомним, с 2022 года компания «Зеленый сад» работает над проектом благоустройства территории бывшего шпалозавода. Там планируется очистить территорию от промышленного мусора, провести освещение, сделать дороги, благоустроить набережную, создать орнитологический парк, социальные объекты.