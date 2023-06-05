«Зеленый сад» провел для жителей Борок детский праздник

В воскресенье, 4 июня, в поселке Шпалозавод прошел праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Его организовала строительная компания «Зеленый сад». Площадкой выбрали место неподалеку от поселков Борки и Шпалозавод — возле причальной стены, где находится берег Борковского затона и Луковский лес. Гости на личных автомобилях доезжали от центра города до места проведения праздника за десять минут.
В будущем площадка может стать новым туристическим объектом Рязани. «Зеленый сад» планирует превратить ее в современную набережную с общедоступным пляжем, пристанью, гостиницей, кафе.
Сейчас погулять на берег реки в Борки никто из рязанцев не ездит: набережной нет, отсутствуют нормальные дороги, а место запущено. Для проведения праздника его огородили, выровняли песком, а для гостей от администрации бывшего шпалозавода пустили автобус, который доставлял всех желающих на берег и обратно.
Гостей встречали аниматоры. Взяв бесплатный подарок от организаторов — сахарную вату, молочный коктейль и мороженное, посетители участвовали в конкурсах и мастер-классах. На территории работала фотобудка и мастера аквагрима.
Особый восторг у детей вызвали ростовые куклы зайца и медведя, с которыми они фотографировались и танцевали.
Жители Борок рассказали, что на городские мероприятия выбираются редко, а праздников по соседству с ними раньше не проводили. Формат им пришелся по душе.
«Узнала о мероприятии от соседки, решили пойти всей семьей. У меня много ребятишек, поэтому каждый нашел занятие в этот день по душе. Очень понравилась организация и что нам решили сделать приятное. Тяжело выбираться куда-то далеко целой семьей, а тут все рядом, очень удобно. Этот праздник для нас станет одним из запоминающихся», — сообщила многодетная мать.
Жительница Борок Александра Синица пришла на праздник вместе с внуком. По ее словам, во время летних каникул детям хочется развлечься, поэтому встреча с аниматорами — целое событие.
«Почаще бы такие праздники проводили. Тут даже угощения есть, я себе взяла сахарную вату, решила вспомнить молодость», — поделилась она.
Праздник рядом с поселками взрослые жители восприняли как повод отдохнуть и пообщаться с соседями.
«Мои внуки далеко живут, не смогли приехать. Но я решила с подругами прийти сюда. Пусть мы не участвуем в конкурсах, но приятно посмотреть, как радуются дети, да и атмосфера тут хорошая, красивое и живописное место, музыка, смех. Хочется, чтобы такие мероприятия ещё проводились. Спасибо „Зеленому саду“ за приятный вечер и за их труды, ведь помимо праздника они проводят жителям поселка газ в дома, сделали освещение, еще планируют многое благоустроить», — отметила Дина Кравченко.
Приехали на праздник в Борки и жители из других районов Рязани. Корреспонденту они рассказали, что в социальных сетях «Зеленого сада» часто появляются объявления о проведении праздников, куда можно прийти всем желающим. «Мой ребенок всегда остается в восторге», — подчеркнула она.
В конце мероприятия, победителей конкурсов ждали призы, среди них главный — велосипед.
Напомним, с 2022 года компания «Зеленый сад» работает над проектом благоустройства территории бывшего шпалозавода. Там планируется очистить территорию от промышленного мусора, провести освещение, сделать дороги, благоустроить набережную, создать орнитологический парк, социальные объекты.
На данный момент застройщик работает над документацией и проходит юридические процедуры, чтобы реализовать проект. Также «Зеленый сад» запустил голосование среди рязанцев. Чтобы поддержать проект благоустройства бывшей территории шпалозавода, нужно перейти по ссылке.