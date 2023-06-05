В Рязани несколько десятков улиц останутся без холодной воды с 6 по 7 июня

В Рязани с 6 по 7 июня холодной воды не будет на множестве улиц. Об этом сообщает городской водоканал.

С 21:00 6 июня до 8:00 7 июня ресурс отключат по следующим адресам:

1-й проезд Добролюбова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

1-й проезд Шевцовой д. 1, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 2а, 3, 30, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9;

1-я ул. Механизаторов д. 1 корп.1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а — МБОУ Школа № 38 (филиал), 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 5, 6, 6а, 7, 8, 9;

2-я ул. Механизаторов д. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5 корп.1, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9;

2-й проезд Добролюбова д. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

3-й проезд Добролюбова д. 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9;

4-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9;

5-й проезд Добролюбова д. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5;

6-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8;

Васильевская д. 10, 11 — МБДОУ Детский сад № 21, 15, 15а — ГБУ РО ГКБ № 11, 16, 17, 23, 5, 9;

Васильевский переулок д. 1 — МАДОУ ЦРР — детский сад № 27;

Васильевский проезд д. 3, 4, 7 — МБОУ Школа № 75;

Верхняя д. 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16 корп.1, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23стр.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 6, 60, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 7, 70, 72, 8, 9;

Гагарина (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 2 корп.1, 2, 21, 23, 23а, 23б, 23 В, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Громовой д. 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56, 9;

Дачная (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 1а с/т «любитель», 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 37, 4, 5, 55, 6, 65, 7, 8, 9;

Добролюбова д. 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9;

Железнодорожная (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55 корп.1, 55 корп.2, 55, 56, 56а, 56б, 57, 58, 59, 6 корп.1, 6, 60, 61, 7, 8, 9 корп.3, 9, 9б;

Загородная д. 1, 10, 12, 16, 18, 2, 22 корп.4, 22 корп.5, 22 корп.6, 22 корп.7, 22 корп.8, 3, 4, 6 — МБДОУ Детский сад № 161, 8;

Заречная (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Зубковой д. 1, 10а, 10б, 10 В, 12 корп. 1 — ГАУ РО ЦСП Академия тенниса им. Н.Н. Озерова, 12 корп. 2 — ГАУ РО СШ ДС Олимпийский, 16 корп.1, 16 корп.3, 17 корп.1, 17 корп.2, 17, 17 г — МБДОУ Детский сад № 25, 18 корп.1, 18 корп.10, 18 корп.11, 18 корп.2, 18 корп.3, 18 корп.4, 18 корп.5, 18 корп.6, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 19, 2, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 20 корп.4, 20 корп.5, 20 корп.6, 20, 21 корп. 2 — МБУДО ДШИ № 7, 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22, 22а — МБОУ Школа № 51 Центр образования, 22а — МБУДО ЦДТ Стрекоза, 23, 23а — МАДОУ Детский сад № 149, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 24, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 25, 26 корп.1, 26, 26б — МБДОУ Детский сад № 157, 26в — МБДОУ Детский сад № 7, 27, 28 корп.1, 28, 29 корп.1, 29 — МБОУ Школа № 71, 3 корп.1, 3 корп.2, 3, 30 корп.2, 30 корп.3, 30, 30 В, 30корп. 2 — МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7, 31 корп.1, 31 корп.2, 31, 31а, 33, 4 корп. 2 — МБУ СШОР Юпитер, 4 корп.2, 4, 4а — МБДОУ Детский сад № 118, 6, 6а, 6б — МБУ СШОР Юпитер, 6б, строение 30а — ГАУ РО СШ Капитан;

Ленпоселок (пос.Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Лесная д. 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корп.1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9;

Луговая (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, лит. а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 8а, 9;

Мира д. 1, 10, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 80, 9;

Новоселов д. 26/17 — ГБУ РО ГКБ № 11, 42, 44, 45 корп.1, 46, 48 корп.2, 48 корп.3, 48, 50 корп.1, 50 корп.2, 50, 53 корп.1, 53 корп.3, 53, 54 корп.1, 54 корп.2, 54, 55, 56 корп.1, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 58, 60;

Озерная (Соколовка) д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8;

Песоченская д. 12, 16, 18, 4, 6, 8;

Полевая (п. Соколовка) д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 8, 9;

Попова (п. Соколовка) д. 1, 10, 11 корп.40, 11, 12, 13 корп.1, 13, 14 корп.1, 15, 16, 17 корп.1, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 7, 8, 8А, 9 корп.1, 9;

проезд Ушинского д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Садовая (п. Соколовка) д. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Советской Армии д. 26 корп.1;

Старое Село д. 3 — МБУДО ДШИ № 7;

Тимуровцев д. 11, 12/1;

Тюленина д. 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;

Ушинского д. 1 корп.1, 1, 10, 11 корп.1, 11, 12 корп.1, 12, 13 корп.1, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 корп.1, 8, 9;

Шевцовой д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;

Шереметьевская д. 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 10 — ГБУ РО ГКБ № 11, 10, 12, 6, 8, 9 корп.1, 9, строение 8а — МАДОУ Детский сад № 38;

СНТ МЕТАЛЛУРГ — 2;

ЦТП № 36;

ЦТП ул. Зубковой 12 (ул.Тимакова д. 34);

ЦТП Зубковой 18Ж;

ЦТП № 31ул.Новоселов д.58В;

ЦТП № 32 улЗубковой д. 30 стр 1;

ЦТП № 30ул.Зубковой 26 стр 2;

котельная Новоселов 53А;

котельная Загородная 4А.

Кроме этого, подача холодной воды будет снижена на п. Соколовка, п. Телецентр, улицы Циолковского, Юннатов, Урицкого, проспекте Яблочкова, Куйбышевском шоссе дом № 31е.

Подвозить воду будут с 21:00 до 23:00 6 июня и с 8:00 7 июня на улицы Зубковой дом № 17 корпус 2 и Новоселов дом № 56 корпус 1.