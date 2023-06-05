В Рязани на одном из складов изъяли партию поддельного сидра
Рязанские полицейские и сотрудники Роспотребнадзора 5 июня изъяли сидр у одного из оптовых продавцов. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
Правоохранители изъяли около полутора тонн поддельного сидр.
Предположительно, таким же сидром отравились люди в нескольких регионах России.
Ранее сообщалось, что от напитка производителя «Мистер сидр» скончались 16 человек и 43 пострадали.
Также стало известно, что в России запретили оборот продукции производителя «Мистер сидр».