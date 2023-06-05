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В четырех населенных пунктах Рязанской области запустят базовые станции мобильной связи

Правительство Рязанской области заключило с Минцифры России соглашение о сотрудничестве в сфере развития связи в регионе. Документ был подписан 30 мая.

В рамках заключенного соглашения министерство цифрового развития РФ в 2023 году запустит базовые станции мобильной связи в четырех населенных пунктах Рязанской области с числом жителей от 100 до 500 человек. К ним относятся села Шевырляй, Новософьино, поселки Лесная Поляна Шацкого района и Озерный Касимовского района.

«Строительство 17-ти базовых станций, определенных голосованием по проекту устранения цифрового неравенства, и этих, дополнительных, планируется завершить уже летом, чтобы затем подрядчик мог перейти к подключению и настройке оборудования. Финальный срок по всем работам — середина декабря, но будем делать всё, чтобы успеть как можно раньше», — прокомментировал ход работ глава минцифры региона Андрей Ульянов.