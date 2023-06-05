В Белгородской области во время обстрелов пострадал человек

В Белгородской области во время обстрелов пострадал человек. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрелы происходили в ночное время. Пострадал один из энергетических объектов. «Я уже об этом сказал, постараемся с утра принять все меры для его восстановления», — заявил чиновник.

Гладков отметил, что во время обстрелов пострадал один человек. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.