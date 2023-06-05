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В Белгородской области сотрудники ДПС случайно ранили мобилизованного

В Белгородской области сотрудники ДПС случайно ранили мобилизованного. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе села Крутой Лог.

Полицейские обратили внимание на белую «десятку», проходившую по ориентировке. Правоохранители пытались остановить ее, однако водитель лишь проехал мимо. Началось преследование. Сотрудники ДПС восемь раз выстрелили в машину. Последняя пуля попала в колесо, и автомобиль остановился.

Выяснилось, что помимо водителя внутри находился 22-летний мобилизованный из Пскова. Одна из пуль попала ему в туловище. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

Водителя оштрафовали за невыполнение требований полицейских.