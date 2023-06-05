Рязанские блинчики «С Пылу С Жару» примут участие в конкурсе «100 лучших товаров России»
Рязанский бренд блинчиков и замороженных продуктов «С Пылу С Жару» поборется за звание одного из «100 лучших товаров России». Информация об этом появилась на официальном сайте бренда.
Конкурс проводится с 1998 года и остается одним из самых авторитетных среди производителей.
Продукция рязанского производства «Лина» поборется за звания «Гордость Отечества», «Лидер качества» и «Вкус качества».
Конкурс организован МОО «Академия проблем качества» и реализуется при сотрудничестве с Росстандартом.