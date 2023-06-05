При обстреле Белгородской области пострадал 14-летний мальчик
Грайворонский городской округ Белгородской области 5 июня обстреливали ВСУ. В результате атаки пострадал мальчик 14-и лет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В момент обстрела ребенок находился на улице и получил контузию. Его доставили в районную ЦРБ, где оказали первую медпомощь. Затем отправили его в детскую областную больницу.
Отмечается, что в результате атаки снаряд выбил окна в одном доме, а также повредил крышу и фасад.