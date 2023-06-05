На 16 рязанских улицах с 6 июня отключат горячую воду
На 16 рязанских улицах со вторника, 6 июня, отключат горячую воду. Объявление опубликовало МУП «РМПТС».
С 6 по 19 июня ресурса не будет по адресам:
- 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 4;
- 1-й проезд Гагарина, дом № 12;
- улица. 1-я Линия, дома №№ 28а, 30, 30а;
- улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34, 38, 38/1;
- улица 4-я Линия, дом № 34;
- улица 6-я Линия, дома №№ 18, 20;
- улица Гагарина, дома №№ 11, 16, 32;
- улица Дзержинского, дома №№ 27, 33, 56/11, 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 62 корпус 1, 69, 71;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1, 13, 17, 17 корпус 1, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 40;
- улица Пушкина, дома №№ 38, 39 корпус 1, 40, 42, 43, 46, 48. 50/39;
- улица Семена Середы, дома №№ 14, 23/27, 28/29, 29;
- улица Стройкова, дома №№ 7, 11, 25, 30;
- улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 14, 17, 33, 37;
- улица Типанова, дома №№ 16, 16 корпус 1, 17, 21, 22;
- улица Чернобаевская, дом № 17;
- улица Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25.
Причина отключения — планово-профилактические работы.