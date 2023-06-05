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Глава МИД Украины: ВСУ получили достаточно оружия для контрнаступления

Украина получила достаточное количество оружия для начала контрнаступления. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы приводит ТАСС.

«Мы разблокировали поставки всех вооружений. Не осталось ничего существенного, чего необходимо было бы добиваться», — сказал чиновник.

На вопрос о том, начали ли военные контрнаступление, Кулеба не ответил, заявив, что главное это не дата, а то, насколько оно окажется успешным для Украины.

Чиновник также отметил, что Киев не получал «официальных жалоб» от своих союзников в связи с атаками Белгородской области.