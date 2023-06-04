В ДТП в Тверской области погибли трое
В ДТП в Тверской области погибли трое. Об этом сообщает tvernews.
4 июня, около 4 часов, произошло ДТП в городе Нелидово Тверской области. На улице Матросова пьяный водитель наOpel Astra по неустановленной причине потерял управление и вылетел на обочину. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в дом.
В результате в ДТП погибли три человека: 21-летний парень, 18-летняя девушка и 15-летняя девочка. Водитель иномарки получил травмы, сообщили в УМВД региона.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.