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В ДТП в Тверской области погибли трое

В ДТП в Тверской области погибли трое. Об этом сообщает tvernews.

4 июня, около 4 часов, произошло ДТП в городе Нелидово Тверской области. На улице Матросова пьяный водитель наOpel Astra по неустановленной причине потерял управление и вылетел на обочину. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в дом.

В результате в ДТП погибли три человека: 21-летний парень, 18-летняя девушка и 15-летняя девочка. Водитель иномарки получил травмы, сообщили в УМВД региона.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.