Пригожин: ВСУ выставили наблюдательные посты в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ выставили наблюдательные посты в Артемовске (украинское название — Бахмут). Комментарий Пригожина привела его пресс-служба.
Пригожин подтвердил, что у него есть информация, что в Артемовске выставлены наблюдательные посты ВСУ «в районе садов». Как сказал Пригожин, «если это так, то ждите следующих шагов».
Ранее Пригожин заявлял, что выводит подразделения ЧВК «Вагнер» из Артемовска, передав свои позиции Минобороны.