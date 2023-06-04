Малков: в Рязанской области количество желающих пройти военную службу увеличилось втрое

В Рязанской области количество желающих пройти военную службу по контракту увеличилось втрое. Об этом 4 июня сообщил глава региона Павел Малков, который побывал в пункте отбора.

«Рязань всегда славилась воинскими традициями… В пункте отбора мужчины, которые отправятся защищать нашу страну в зону СВО. Благодарен каждому, кто вносит свой вклад в её успешное завершение», — написал Малков у себя в соцсетях.

Он отметил, что регион поддерживает участников спецоперации и их семьи.