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Ютуб тестирует возможность запрета показа роликов для тех, кто пользуется блокировщиком рекламы

YouTube намерен отключить доступ к просмотру роликов для пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламы. Сейчас сервис тестирует такую возможность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Android Authority.

Отмечается, что отключать доступ планируется после трех предупреждений.

Ранее пользователи заметили, что при использовании блокировщиков на YouTube, сервис предлагает разрешить показ рекламы или купить премиум подписку.