ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, в пятницу, 30 июня, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» прилетело три мины калибра 82 мм.

«Предположительно, стреляли из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы)», — пишет SHOT.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области.