Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
16°
Сбт, 01
23°
Вск, 02
23°
ЦБ USD 88.38 1.35 01/07
ЦБ EUR 96.02 0.91 01/07
Нал. USD 87.05 / 91.2 30/06 14:55
Нал. EUR 95.4 / 97.4 30/06 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
3 418
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
2 907
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
5 547
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
10 883
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, в пятницу, 30 июня, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» прилетело три мины калибра 82 мм.

«Предположительно, стреляли из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы)», — пишет SHOT.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области.