В Рязанской области осудят бывшего главврача одного из медучреждений

Бывшего главврача одного из медучреждений Клепиковского района осудят за нецелевое расходование бюджетных денег. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Установлено, что в 2022 году обвиняемый израсходовал часть субсидии, предоставленной из областного бюджета на оплату труда медработников, на выплаты сотрудникам, обеспечивающим деятельность медучреждения, и профсоюзные взносы на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.