Участникам СВО, которым не дают отпуск, посоветовали выдвигаться на выборы

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил участникам СВО, которым не дают отпуск, выдвигаться на выборы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Иванов отметил, что ситуация на передовой тяжелая и если все пойдут в отпуск, то она будет еще хуже. Однако, если кому-то очень нужно домой, то можно воспользоваться законной лазейкой в виде выдвижения на выборы, говорит депутат. Документы можно подать электронно.

«Безусловно, это лучшая часть нашего общества, поэтому они достойны участвовать в выборах, побеждать, представлять людей в законодательных органах власти», — сказал Иванов.