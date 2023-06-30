Рязанский медуниверситет отремонтирует здание на Полонского, у которого начала осыпаться штукатурка

Рязанский медуниверситет отремонтирует здание на Полонского, у которого начала осыпаться штукатурка. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в региональной инспекции ОКН и подтвердили в РязГМУ.

В медуниверситете рассказали, что в суде проиграли подрядчику, который ремонтировал здание. Уже на днях другой подрядчик, имеющий лицензию по работе с объектами культурного наследия, даст предложение по восстановлению «водолечебницы». Приводить в порядок здание РязГМУ планирует за счет внебюджетных средств.

Ранее сообщалось о разрушении Дома купца Лебедева.