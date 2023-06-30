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Появились подробности наезда бензовоза на пешехода в Рязани

Появились подробности наезда бензовоза на пешехода в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в пятницу, 30 июня, примерно в 15:33. На улице Черновицкой 47-летний рязанец, управляя бензовозом, по предварительной информации, совершил наезд на 22-летнего пешехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. На месте работали сотрудники полиции.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.