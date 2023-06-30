Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдет детский праздник, а ТРЦ «Премьер» откроется выставка хищных растений и насекомых.

На основных площадках города продолжится «Лето в городе». Рязанцев ждут проекты «Спортивные выходные», «Музыка Почтовой», «Творческая мастерская», «Ах, лето!» и другие.

В клубе Deep рязанцев ждут на вечеринку «Попса!» На танцполе клуба прозвучит популярная музыка, которая поспособствует хорошему настроению и выплеску энергии.

В ЦПКиО продолжится фестивальный сезон «Лето в парке». Жителей Рязани приглашают на открытую тренировку по теннису, кино под открытым небом, концерты и многое другое.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».